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У Верховному Суді обговорили відновлення правосуддя на деокупованих територіях

11:59, 5 лютого 2024
Голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко взяв участь у круглому столі «Правосуддя майбутнього: судова мережа та доступ до правосуддя».
У Верховному Суді обговорили відновлення правосуддя на деокупованих територіях
Джерело фото: ksa.court.gov.ua
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У п’ятницю, 2 лютого, у Верховному Суді відбувся круглий стіл на тему «Правосуддя майбутнього: судова мережа та доступ до правосуддя». Участь у засіданні прийняли судді, представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Міністерства юстиції України, МКАС при ТПП України, ЕВА, науковці, адвокати та народні депутати. Про це повідомляє пресслужба Херсонського апеляційного суду.

Під час засідання учасники круглого столу визначили та проаналізували основні виклики, які стоять перед судовою системою, а також обговорили можливі шляхи їх вирішення.

Один із спікерів, голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко, поділився важливим досвідом відновлення правосуддя на деокупованих територіях. Він зазначив, що не зважаючи на труднощі, зокрема руйнування будівель судів та втрату обладнання, суди Херсонщини розпочали свою роботу вже з червня 2023 року.

Під час свого виступу Олександр Коровайко висловив подяку всім працівникам суду, які надзвичайно віддано забезпечують правосуддя для громадян, навіть за умов обстрілів. Голова Херсонського апеляційного суду також наголосив на необхідності розробки стратегії відновлення правосуддя на деокупованих територіях та пілотного проєкту для впровадження цієї стратегії.

Незважаючи на всі труднощі, які виникали внаслідок деокупації правобережної частини Херсонщини, суди цього регіону, зокрема Херсонський апеляційний суд та три місцевих суди, розпочали свою процесуальну діяльність з 12 червня 2023 року.

«Під  час налагодження роботи Херсонського апеляційного округу виникало багато труднощів, після деокупації правобережної частини Херсонщини, були пошкоджені будівлі судів, розграбовані російськими окупантами приміщення, викрадена комп’ютерна техніка, відсутні системи відеоконференцзв’язку, також виникнення значного кадрового голоду серед працівників апаратів судів», - наголосив пан Олександр.

Також, він зазначив, що відновлення правосуддя на деокупованій частині Херсонщини було особливо актуальним і необхідним, про що свідчать судові статистичні данні.

«Так, наприклад, до Херсонського міського суду, це суд який перебуває на передньому краї і розглядає найбільшу кількість справ, за період з 12 червня по 31 грудня 2023 року, з різних питань загалом звернулось 13237 людей,  надійшло і розглядалось 4886 цивільних справ, що свідчить про те, що люди потребують судових послуг, у тому числі і з питань розгляду цивільних справ. Кримінальних проваджень  надійшло 4293, справ по Кодексу адміністративного судочинства – 103. Також на розгляд суду надійшло 5118 справ про адміністративні правопорушення, це є специфіка деокупованого регіону, надходить багато справ щодо домашнього насильства, військових правопорушень. Загалом кількість судових справ та апеляційних скарг з кожним днем збільшується.», - зазначив пан Олександр.

Очільник Херсонського апеляційного суду зазначив, що налагодження роботи судів вимагало великих зусиль у матеріально-технічному та організаційному плані. Завдяки допомозі колег з Львівського, Рівненського та Вінницького апеляційних судів, Херсонський апеляційний суд отримав системи відеоконференцзв’язку, необхідні для фіксації судового процесу. Голова суду підкреслив важливість розробки тактики та стратегії відновлення правосуддя на деокупованих територіях та запуску пілотного проєкту на базі Херсонського апеляційного округу.

крім того, пан Коровайко звернув увагу на актуальність питання відновлення судових справ, особливо тих, які були втрачені чи пошкоджені після деокупації. Він висловив надію, що механізм відновлення втрачених судових проваджень буде розроблений якнайшвидше з метою забезпечення права на апеляційне оскарження і доступу до правосуддя для всіх громадян.

На завершення виступу голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко висловив слова щирої вдячності, щиру шану суддям першої інстанції, суддям апеляційного суду, працівникам апарату суду, які щодня під обстрілами здійснюють правосуддя для наших громадян.

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