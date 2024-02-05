Нарахували підлеглим 630 000 грн «бойових» виплат: судитимуть двох посадовців

У ДБР зазначили, що через дії обвинувачених державі заподіяно збитки у сумі 630 тис. грн.

Державне бюро розслідувань повідомило, що було завершено досудове розслідування щодо двох офіцерів однієї з військових частин, які безпідставно нарахували підлеглим бойові виплати на загальну суму 630 тис. грн. Обвинувальні акти направлено до суду. Про це йдеться у пресслужбі ДБР.

Встановлено, що начальник штабу та начальник відділення логістики військової частини у період з червня по липень 2022 року внесли неправдиві відомості до рапортів про виконання особовим складом бойового завдання.

«У списки для виплат вони внесли 10 військовослужбовців, які фактично не брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань на території Донецької та Луганської областей, а перебували за їх межами. Через дії обвинувачених державі заподіяно збитки у сумі 630 тис. грн», - сказано у повідомленні.

У ДБР додають, що начальник штабу та начальник відділення логістики однієї з військових частин обвинувачуються у службовому підробленні та зловживанні владою або службовим становищем (ст. 366, ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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