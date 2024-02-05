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  1. В Украине

Начислили подчиненным 630 000 грн «боевых» выплат: будут судить двух должностных лиц

11:36, 5 февраля 2024
В ГБР отметили, что из-за действий обвиняемых государству причинен ущерб в сумме 630 тыс. грн.
Начислили подчиненным 630 000 грн «боевых» выплат: будут судить двух должностных лиц
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Государственное бюро расследований сообщило, что было завершено досудебное расследование в отношении двух офицеров одной из воинских частей, которые безосновательно насчитали подчиненным боевые выплаты на общую сумму 630 тыс. грн. Обвинительные акты направлены в суд. Об этом говорится в пресс-службе ГБР.

Установлено, что начальник штаба и начальник отделения логистики воинской части в период с июня по июль 2022 внесли ложные сведения в рапорты о выполнении личным составом боевого задания.

«В списки для выплат они внесли 10 военнослужащих, которые фактически не принимали непосредственного участия в выполнении боевых задач на территории Донецкой и Луганской областей, а находились за их пределами. Из-за действий обвиняемых государству причинен ущерб в сумме 630 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В ГБР добавляют, что начальник штаба и начальник отделения логистики одной из воинских частей обвиняются в служебном подлоге и злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 366, ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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