Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

Сведения о пересечении границы исключат из данных, которые вносятся об украинцах в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов

Верховная Рада собирается устранить коллизии в принятом законе о цифровизации военного учета, - опубликована таблица поправок.

США будут оказывать прямую бюджетную поддержку Украине, но не будут финансировать пенсии украинских пенсионеров, - что предусматривает проект соглашения

Прямая помощь бюджету Украины будет составлять 7,85 млрд долларов, но условием является то, что за счет нее не будут финансировать пенсии.

Украинцы, получившие доход за границей, должны подать налоговую декларацию до 1 мая — какие требования и штрафы

Какие данные должны подать в налоговую украинцы, получавшие доходы за границей.

  1. В Украине

Семьям военнослужащих, попавших в плен, теперь нужно меньше документов для заявки на выплату

14:46, 5 февраля 2024
Теперь для заявки на выплату нужно меньше документов.
Семьям военнослужащих, попавших в плен, теперь нужно меньше документов для заявки на выплату
Источник фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как мы писали, упрощен механизм определения семейного круга военнослужащих, которые имеют право на получение денежного довольствия или помощи. Кабмин внес изменения в постановления от 30.11.2016 № 884 и от 28.02.2022 № 168. Эти документы определяют порядок выплат военнослужащим и их семьям во время действия военного положения.

Как пояснили в Минреинтеграции, такая инициатива также позволила снизить необходимый перечень документов для обращения в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Для обращения теперь необходимы:

  • копии страниц паспортов совершеннолетних членов семьи;
  • справки о регистрации места жительства членов семьи;
  • копии свидетельства о браке (при наличии);
  • копии свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • копию справки об идентификационном коде или копии страницы паспорта с отметкой об его отсутствии.

В Минреинтеграции подчеркивают, что такой алгоритм должен заработать в ближайшее время.

Детали и подробности изображены на инфографике ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області