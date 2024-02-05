Семьям военнослужащих, попавших в плен, теперь нужно меньше документов для заявки на выплату

Как мы писали, упрощен механизм определения семейного круга военнослужащих, которые имеют право на получение денежного довольствия или помощи. Кабмин внес изменения в постановления от 30.11.2016 № 884 и от 28.02.2022 № 168. Эти документы определяют порядок выплат военнослужащим и их семьям во время действия военного положения.
Как пояснили в Минреинтеграции, такая инициатива также позволила снизить необходимый перечень документов для обращения в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Для обращения теперь необходимы:
- копии страниц паспортов совершеннолетних членов семьи;
- справки о регистрации места жительства членов семьи;
- копии свидетельства о браке (при наличии);
- копии свидетельства о рождении детей (при наличии);
- копию справки об идентификационном коде или копии страницы паспорта с отметкой об его отсутствии.
В Минреинтеграции подчеркивают, что такой алгоритм должен заработать в ближайшее время.
Детали и подробности изображены на инфографике ниже:
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