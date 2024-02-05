Семьям военнослужащих, попавших в плен, теперь нужно меньше документов для заявки на выплату

Теперь для заявки на выплату нужно меньше документов.

Источник фото: president.gov.ua

Как мы писали, упрощен механизм определения семейного круга военнослужащих, которые имеют право на получение денежного довольствия или помощи. Кабмин внес изменения в постановления от 30.11.2016 № 884 и от 28.02.2022 № 168. Эти документы определяют порядок выплат военнослужащим и их семьям во время действия военного положения.

Как пояснили в Минреинтеграции, такая инициатива также позволила снизить необходимый перечень документов для обращения в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Для обращения теперь необходимы:

копии страниц паспортов совершеннолетних членов семьи;

справки о регистрации места жительства членов семьи;

копии свидетельства о браке (при наличии);

копии свидетельства о рождении детей (при наличии);

копию справки об идентификационном коде или копии страницы паспорта с отметкой об его отсутствии.

В Минреинтеграции подчеркивают, что такой алгоритм должен заработать в ближайшее время.

Детали и подробности изображены на инфографике ниже:

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