Сімʼям військовослужбовців, які потрапили в полон, тепер треба менше документів для заявки на виплату

Як ми писали, спрощено механізм визначення родинного кола військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги. Кабмін вніс зміни до постанов від 30.11.2016 № 884 і від 28.02.2022 № 168. Ці документи визначають порядок виплат військовослужбовцям та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану.
Як пояснили у Мінреінтеграції, така ініціатива також дозволила зменшити необхідний перелік документів для звернення до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Для звернення тепер потрібні:
- копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї;
- довідки про реєстрацію місця проживання членів сім’ї;
- копії свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
- копії свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);
- копію довідки про ідентифікаційний код або копію сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.
У Мінреінтеграції наголошують, що такий алгоритм має запрацювати найближчим часом.
Деталі та подробиці зображені на інфографіці нижче:
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