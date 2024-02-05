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Сімʼям військовослужбовців, які потрапили в полон, тепер треба менше документів для заявки на виплату

14:46, 5 лютого 2024
Тепер для заявки на виплату треба менше документів.
Сімʼям військовослужбовців, які потрапили в полон, тепер треба менше документів для заявки на виплату
Джерело фото: president.gov.ua
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Як ми писали, спрощено механізм визначення родинного кола військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги. Кабмін вніс зміни до постанов від 30.11.2016 № 884 і від 28.02.2022 № 168. Ці документи визначають порядок виплат військовослужбовцям та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану.

Як пояснили у Мінреінтеграції, така ініціатива також дозволила зменшити необхідний перелік документів для звернення до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Для звернення тепер потрібні:

  • копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї;
  • довідки про реєстрацію місця проживання членів сім’ї;
  • копії свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
  • копії свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);
  • копію довідки про ідентифікаційний код або копію сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.

У Мінреінтеграції наголошують, що такий алгоритм має запрацювати найближчим часом.

Деталі та подробиці зображені на інфографіці нижче:

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