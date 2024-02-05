На українців чекають зміни в закупівлі лікарських засобів: Раді рекомендують прийняти законопроєкт

Раді рекомендують прийняти за основу та в цілому законопроєкт про розширення доступу до інноваційних лікарських засобів.

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Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку рекомендував прийняти за основу та в цілому урядовий проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо договорів керованого доступу» (реєстр. № 9️4️2️8️ від 27 червня 2023 року). Ініціатива спрямована на подальше розширення доступу пацієнтів до оригінальних (інноваційних) лікарських засобів, які закуповуються за допомогою договорів керованого доступу. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з пропозиціями законопроєкту, передбачено:

Доповнення частини п'ятої статті 3 Закону «Про публічні закупівлі», яке визначає, що цей Закон не розповсюджується на закупівлі лікарських засобів за договорами керованого доступу, із встановленням ряду обмежень та вимог.

Виключення пунктів 3-4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про публічні закупівлі», які передбачають можливість закупівлі оригінальних (інноваційних) лікарських засобів за договорами керованого доступу лише до 31.12.2023 року.

Доповнення частини першої статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я новим терміном "оригінальний (інноваційний) лікарський засіб".

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