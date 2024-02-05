Yandex NV вийшла з росії, продавши свій бізнес за $5,2 млрд

Материнська компанія Yandex NV продає свій російський бізнес за 5,2 мільярда доларів.

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Материнська компанія популярної російської пошукової системи Yandex NV уклала угоду про продаж свого російського бізнесу групі інвесторів за приблизно 5,2 мільярда доларів. Угода передбачає, що інвестори отримають частки в ПАТ "Яндекс Інтернешнл", зареєстрованому в Калінінградській особливій економічній зоні росії наприкінці минулого року. Загальна вартість угоди становитиме 475 мільярдів рублів з урахуванням коригувань і виплачуватиметься готівкою та акціями материнської компанії класу А. Про це повідомляє Bloomberg.

Угода включає групу покупців, до якої входить керівництво "Яндекса", фонд, пов'язаний з нафтовим гігантом ПАТ "Лукойл", і декілька підприємців, які не підпадають під санкції. Переговори про цю угоду тривали понад рік і відкрили для зареєстрованої в Нідерландах материнської компанії Yandex можливість розвитку деяких проектів за кордоном.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Yandex, який також є власником популярного додатку для замовлення поїздок і платформи електронної комерції в росії, відчув сильний тиск та вирішив реорганізувати свій бізнес.

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