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  1. У світі

Yandex NV вийшла з росії, продавши свій бізнес за $5,2 млрд

14:09, 5 лютого 2024
Материнська компанія Yandex NV продає свій російський бізнес за 5,2 мільярда доларів.
Yandex NV вийшла з росії, продавши свій бізнес за $5,2 млрд
Джерело фото: news.finance.ua
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Материнська компанія популярної російської пошукової системи Yandex NV уклала угоду про продаж свого російського бізнесу групі інвесторів за приблизно 5,2 мільярда доларів. Угода передбачає, що інвестори отримають частки в ПАТ "Яндекс Інтернешнл", зареєстрованому в Калінінградській особливій економічній зоні росії наприкінці минулого року. Загальна вартість угоди становитиме 475 мільярдів рублів з урахуванням коригувань і виплачуватиметься готівкою та акціями материнської компанії класу А. Про це повідомляє Bloomberg.

Угода включає групу покупців, до якої входить керівництво "Яндекса", фонд, пов'язаний з нафтовим гігантом ПАТ "Лукойл", і декілька підприємців, які не підпадають під санкції. Переговори про цю угоду тривали понад рік і відкрили для зареєстрованої в Нідерландах материнської компанії Yandex можливість розвитку деяких проектів за кордоном.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Yandex, який також є власником популярного додатку для замовлення поїздок і платформи електронної комерції в росії, відчув сильний тиск та вирішив реорганізувати свій бізнес.

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