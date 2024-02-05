Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під «податок на розкіш» у 2024 році

З яких авто необхідно платити транспортний податок у 2024 році.

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У Міністерстві економіки України опублікували список автомобілів, які підпадають під транспортний податок у 2024 році.

Всього у переліку 184 моделей таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. Таким самим як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартира або гараж), та плата за землю.

Платниками податку є як фізичні особи, так і юридичні. Хоча сплачують вони його по-різному.

Транспортний податок прив’язаний до вартості автомобіля та його віку. Оподатковують авто, що коштують понад 375 мінімальних заробітних плат.

Другий критерій, за яким визначають, чи справлятиметься податок з автомобіля, є його вік. В залежності від марки, під сплату підпадають авто, не старше 5 років.

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