Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відомості про перетин кордону виключать з даних, які вносяться про українців до Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Верховна Рада збирається усунути колізії в ухваленому законі про цифровізацію військового обліку, - опубліковано таблицю поправок.

Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

США надаватимуть пряму бюджетну підтримку Україні, але не фінансуватимуть пенсії українських пенсіонерів, - що передбачає проект угоди

Пряма допомога бюджету України складатиме 7,85 млрд доларів, але умовою є те, що за рахунок неї не будуть фінансувати пенсії.

Українці, які отримали дохід за кордоном, мають подати податкову декларацію до 1 травня, — які вимоги і штрафи

Які дані мають подати до податкової українці, що отримували доходи за кордоном.

Кабмін вніс зміни до порядку призначення директора НАБУ, БЕБ та голови НАЗК

До подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду додається копія військово-облікового документа.

  1. В Україні
  2. / Авто

Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під «податок на розкіш» у 2024 році

13:50, 5 лютого 2024
З яких авто необхідно платити транспортний податок у 2024 році.
Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під «податок на розкіш» у 2024 році
Джерело фото: Zakariae Lahkim / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві економіки України опублікували список автомобілів, які підпадають під транспортний податок у 2024 році.

Всього у переліку 184 моделей таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. Таким самим як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартира або гараж), та плата за землю.

Платниками податку є як фізичні особи, так і юридичні. Хоча сплачують вони його по-різному.

Транспортний податок прив’язаний до вартості автомобіля та його віку. Оподатковують авто, що коштують понад 375 мінімальних заробітних плат.

Другий критерій, за яким визначають, чи справлятиметься податок з автомобіля, є його вік. В залежності від марки, під сплату підпадають авто, не старше 5 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області