Минэкономики опубликовало перечень моделей авто, подпадающих под «налог на роскошь» в 2024 году

С которых авто нужно платить транспортный налог в 2024 году.

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В Министерстве экономики Украины опубликовали список автомобилей, подпадающих под транспортный налог в 2024 году.

Всего в перечне 184 моделей таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

По своему назначению транспортный налог является налогом на имущество. Таким же как налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (квартира или гараж), и плата за землю.

Плательщиками налога являются как физические лица, так и юридические. Хотя оплачивают они его по-разному.

Транспортный налог привязан к стоимости автомобиля и его возрасту. Облагают налогом авто, которые стоят более 375 минимальных заработных плат.

Второй критерий, по которому определяют, будет ли взиматься налог с автомобиля, есть его возраст. В зависимости от марки, под уплату подпадают авто, не старше 5 лет.

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