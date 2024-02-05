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Кабмин внес изменения в порядок назначения директора НАБУ, БЭБ и главы НАПК

К представлению о назначении на должность или согласовании назначения на должность прилагается копия военно-учетного документа.

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Кабмин внес изменения в порядок назначения директора НАБУ, БЭБ и главы НАПК

10:59, 5 февраля 2024
К представлению о назначении на должность или согласовании назначения на должность прилагается копия военно-учетного документа.
Кабмин внес изменения в порядок назначения директора НАБУ, БЭБ и главы НАПК
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Кабмин опубликовал постановление от 30 января 2024 г. №97, которым внесены изменения в Порядок рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и внесением представлений о лицах, назначение на должность и увольнение с должности которых осуществляется Верховной Радой, Президентом или Кабинетом Министров или согласовывается с Кабинетом Министров, утвержденного постановлением КМУ от 11 апреля 2012 г. №298.

В частности, прилагается пункт, которым определено, что в порядке, определенном профильными законами, назначаются на должности и увольняются с должностей соответственно:

Уполномоченный по защите государственного языка;

члены Национальной комиссии по стандартам государственного языка;

члены НКРЭКУ;

Председатель АРМА;

Председатель и члены КРАИЛ;

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции;

Директор БЭБ;

Глава Национальной полиции;

члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи;

директор Национального антикоррупционного бюро;

первый заместитель и заместители председателя Антимонопольного комитета и председателя Госкомтелерадио.

В основном изменения внесены в части формы документов. Так, определено, что к представлению о назначении на должность или согласовании назначения на должность прилагается копия военно-учетного документа:

для призывника – удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанного, резервиста – военного билета или временного удостоверения военнообязанного;

для военнослужащего – военного билета, удостоверение личности военнослужащего.

Также должно быть добавлено уведомление о близких лицах, работающих в органе, на занятие должности в котором претендует лицо.

Ниже приводим полный текст изменений.

Автор: Наталя Мамченко 

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