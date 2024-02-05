Кабмин внес изменения в порядок назначения директора НАБУ, БЭБ и главы НАПК

Кабмин опубликовал постановление от 30 января 2024 г. №97, которым внесены изменения в Порядок рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и внесением представлений о лицах, назначение на должность и увольнение с должности которых осуществляется Верховной Радой, Президентом или Кабинетом Министров или согласовывается с Кабинетом Министров, утвержденного постановлением КМУ от 11 апреля 2012 г. №298.
В частности, прилагается пункт, которым определено, что в порядке, определенном профильными законами, назначаются на должности и увольняются с должностей соответственно:
Уполномоченный по защите государственного языка;
члены Национальной комиссии по стандартам государственного языка;
члены НКРЭКУ;
Председатель АРМА;
Председатель и члены КРАИЛ;
Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции;
Директор БЭБ;
Глава Национальной полиции;
члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи;
директор Национального антикоррупционного бюро;
первый заместитель и заместители председателя Антимонопольного комитета и председателя Госкомтелерадио.
В основном изменения внесены в части формы документов. Так, определено, что к представлению о назначении на должность или согласовании назначения на должность прилагается копия военно-учетного документа:
для призывника – удостоверение о приписке к призывному участку;
для военнообязанного, резервиста – военного билета или временного удостоверения военнообязанного;
для военнослужащего – военного билета, удостоверение личности военнослужащего.
Также должно быть добавлено уведомление о близких лицах, работающих в органе, на занятие должности в котором претендует лицо.
Ниже приводим полный текст изменений.
Автор: Наталя Мамченко
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