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Комиссия по отбору главы НАПК решила пригласить на собеседование относительно добропорядочности всех 24 кандидатов, сдавших тесты

Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

Главой комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП, избрана Реда Мольене

Заместителем председателя конкурсной комиссии избрана член Совета правосудия Ольга Попикова.

«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

«Создание собственного аналитического подразделения ВККС никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

  1. В Украине

Выплаты ВПЛ: кому автоматически продолжат помощь

17:51, 5 февраля 2024
С 1 марта выплаты для ВПЛ будут продлены для большинства нынешних получателей выплат.
Выплаты ВПЛ: кому автоматически продолжат помощь
Фото: volynnews.com
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Министерство юстиции Украины напомнило, что Правительство продолжило выплату пособий на проживание ВПЛ. Всем ВПЛ, получавшим ее до 1 февраля, выплаты автоматически будут продлены до 1 марта (без дополнительного обращения). Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Кроме того, с 1 марта 2024 года выплаты для ВПЛ будут продлены для большинства нынешних получателей выплат – тех ВПЛ, которые относятся к наиболее уязвимым категориям граждан.

Кому выплаты будут продлены автоматически?

Лицам, не имеющим возможности работать, а именно:

- для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

- лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

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