Выплаты ВПЛ: кому автоматически продолжат помощь

С 1 марта выплаты для ВПЛ будут продлены для большинства нынешних получателей выплат.

Фото: volynnews.com

Министерство юстиции Украины напомнило, что Правительство продолжило выплату пособий на проживание ВПЛ. Всем ВПЛ, получавшим ее до 1 февраля, выплаты автоматически будут продлены до 1 марта (без дополнительного обращения). Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Кроме того, с 1 марта 2024 года выплаты для ВПЛ будут продлены для большинства нынешних получателей выплат – тех ВПЛ, которые относятся к наиболее уязвимым категориям граждан.

Кому выплаты будут продлены автоматически?

Лицам, не имеющим возможности работать, а именно:

- для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

- лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

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