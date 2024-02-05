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  1. В Украине

В Киеве пытались переоформить арестованное здание «Росатома»: будут судить государственного регистратора

13:32, 5 февраля 2024
Будут судить государственного регистратора за незаконное переоформление имущества российской подсанкционной корпорации «Росатом».
В Киеве пытались переоформить арестованное здание «Росатома»: будут судить государственного регистратора
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Подольская окружная прокуратура решила направить в суд обвинительный акт в отношении Государственного регистратора Департамента по вопросам регистрации КГГА города Киева в незаконной регистрации права собственности на нежилое помещение в Подольском районе Киева в пользу российской компании "Росатом", - сообщает Киевская городская прокуратура.

В ходе расследования выявлено, что подсанкционная компания "Росатом" владела помещением площадью более 1000 кв. м. и стоимостью более 55 миллионов гривен через свою подконтрольную компанию. Судом был наложен арест на это имущество и передано его под управление Антикоррупционному агентству. По решению СНБО также были введены санкции, включая блокирование активов.

Это помещение подлежало дальнейшей национализации в соответствии с законом "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов". С целью предотвращения национализации имущества резидента рф, группа лиц использовала поддельные документы для переоформления права собственности на помещение на фиктивного владельца.

Государственный регистратор, из-за своей служебной халатности, игнорировал имеющуюся информацию об аресте имущества и незаконно провел регистрацию права собственности на нового фиктивного владельца. Это повлекло ущерб государственным интересам на сумму более 55 миллионов гривен. В результате следствия помещение было возвращено государству.

Ранее, в октябре 2023 года, двое жителей Киева были задержаны за попытку завладеть этим помещением, их обвиняют в мошенничестве и использовании поддельных документов.

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