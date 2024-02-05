Украинцам объяснили, как записаться в Консульство на нотариальные действия

Консульство совершает лишь относительно небольшой спектр нотариальных действий, наиболее востребованные из которых можно разделить на два больших блока.

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Украинцам, находящимся за границей, объяснили, как записаться в Консульство на нотариальные действия. Нюансы процедуры объяснили в Консульстве Украины в Гданьске.

Так, там отметили, что нотариальные действия, в целом, включают в себя достаточно широкий спектр действий. Большинство таких полномочий присуще профессиональным нотариусам, имеющим доступ к соответствующим государственным реестрам. Консульство совершает лишь относительно небольшой спектр этих действий, наиболее востребованные из которых можно разделить на два больших блока:

удостоверение доверенностей (доверенность – это письменная передача части своих законных полномочий третьему лицу). Например, заключение от имени доверителя соглашений о купле-продаже движимого или недвижимого имущества в Украине, представление интересов доверителя в судах, государственных учреждениях или частных институциях;

удостоверение подписи на заявлении (одно из распространенных нотариальных действий, подтверждающее, что подпись, сделанная на документе, проставлена именно тем человеком, который обратился за такой услугой).

Наиболее известными и популярными за границей среди них являются:

заявление о несостоянии в браке;

заявление-согласие на выезд малолетнего ребенка за границу (на время военного положения в Украине не требуется, если ребенок выезжает в сопровождении одного из родителей);

заявление-согласие на оформление визы ребенку для въезда в иностранную страну;

подтверждение, что лицо является живым (как правило, требуется Пенсионным фондом Украины для продолжения получения пенсии в Украине);

принятие или отказ от принятия наследства в Украине;

другие заявления (согласие о снятии с регистрации или регистрация места жительства в Украине, согласие на отцовство и т.д.).

Соответствующим образом поделена и запись в электронную очередь в Консульстве. Когда вы выбираете раздел «нотариальные действия», окном ниже у вас будет выбор из двух опций: 1 – удостоверение доверенностей, и 2 – удостоверение подписи на заявлении.

Если с первой опцией более-менее все понятно, то в Консульстве советуют обратить внимание на вторую опцию. Подразделение «Удостоверение подписи на заявлении» включает в себя возможность засвидетельствовать свою подпись на ряде документов, наиболее распространенные из которых уже были перечислены выше.

Свободные слоты на «удостоверение подписи на заявлении» всегда доступны гражданам в е-очереди, даже если нужно в формате «на завтра».

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