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Українцям пояснили, як записатися до Консульства на нотаріальні дії

15:41, 5 лютого 2024
Консульство вчиняє лише відносно невеликий спектр нотаріальних дій, найбільш затребувані з яких можна розділити на два великі блоки.
Українцям пояснили, як записатися до Консульства на нотаріальні дії
Зображення: freepik.com
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Українцям, які перебувають за кордоном, пояснили, як записатися до Консульства на нотаріальні дії. Нюанси процедури пояснили у Консульстві України в Гданську.

Так, там зазначили, що нотаріальні дії, загалом, включають у собі досить широкий спектр дій. Більшість таких повноважень притаманна професійним нотаріусам, які мають доступ до відповідних державних реєстрів. Консульство вчиняє лише відносно невеликий спектр цих дій, найбільш затребувані з яких можна розділити на два великі блоки:

  • посвідчення довіреностей (довіреність - це письмова передача частини своїх законних повноважень третій особі). Наприклад, укладення від імені довірителя угод про купівлю-продажу рухомого чи нерухомого майна в Україні, представлення інтересів довірителя в судах, державних установах чи приватних інституціях;
  • засвідчення підпису на заяві (одна з поширених нотаріальних дій, якою підтверджується, що підпис, який зроблений на документі проставлений саме тією людиною, що звернулася за такою послугою).

Найбільш відомими та популярними за кордоном серед них є:

  • заява про неперебування в шлюбі;
  • заява-згода на виїзд малолітньої дитини за кордон (на час воєнного стану в Україні не вимагається, якщо дитина виїжджає у супроводі одного з батьків);
  • заява-згода на оформлення візи дитині для в'їзду до іноземної країни;
  • підтвердження, що особа є живою (як правило, вимагається Пенсійним фондом України для продовження отримання пенсії в Україні);
  • прийняття чи відмова від прийняття спадщини в Україні;
  • інші заяви (згода про зняття з реєстрації чи реєстрацію місця проживання в Україні, згода на батьківство тощо).

Відповідним чином поділено і запис в електронну чергу в Консульстві. Коли ви обираєте розділ «нотаріальні дії», віконцем нижче у вас буде вибір з двох опцій: 1 – посвідчення довіреностей, і 2 – засвідчення підпису на заяві.

Якщо з першою опцією більш-менш усе зрозуміло, то у Консульстві радять звернути увагу на другу опцію. Підрозділ «Засвідчення підпису на заяві», включає у себе можливість засвідчити свій підпис на низці документів, найбільш поширені з яких вже були перераховані вище.

Вільні слоти на «засвідчення підпису на заяві» завжди доступні для громадян у е-черзі, навіть якщо потрібно у форматі «на завтра».

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