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У Києві намагалися переоформити арештовану будівлю «Росатому»: судитимуть державного реєстратора

13:32, 5 лютого 2024
Судитимуть державного реєстратора за незаконне переоформлення майна російської підсанкційної корпорації «Росатом».
У Києві намагалися переоформити арештовану будівлю «Росатому»: судитимуть державного реєстратора
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Подільська окружна прокуратура вирішила направити до суду обвинувальний акт щодо Державного реєстратора Департаменту з питань реєстрації КМДА міста Києва у незаконній реєстрації права власності на нежитлове приміщення в Подільському районі Києва на користь російської компанії "Росатом", – повідомляє Київська міська прокуратура.

В ході розслідування виявлено, що підсанкційна компанія "Росатом" володіла приміщенням площею понад 1000 кв. м. та вартістю понад 55 мільйонів гривень через свою підконтрольну компанію. Судом був накладений арешт на це майно та передано його під управління Антикорупційному агентству. За рішенням РНБО також були запроваджені санкції, включаючи блокування активів.

Це приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів". З метою унеможливлення націоналізації майна резидента рф, група осіб використовувала підроблені документи для переоформлення права власності на приміщення на фіктивного власника.

Державний реєстратор, через свою службову недбалість, ігнорував наявну інформацію про арешт майна та незаконно провів реєстрацію права власності на нового фіктивного власника. Це спричинило шкоду державним інтересам на суму понад 55 мільйонів гривень. У результаті слідства приміщення було повернуто державі.

Раніше, у жовтні 2023 року, двоє мешканців Києва були затримані за спробу заволодіти цим приміщенням, їх обвинувачують у шахрайстві та використанні підроблених документів.

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