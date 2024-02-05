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  1. В Україні

Виплати ВПО: кому автоматично продовжать допомогу

17:51, 5 лютого 2024
З 1 березня виплати для ВПО буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів виплат.
Виплати ВПО: кому автоматично продовжать допомогу
Фото: volynnews.com
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Міністерство юстиції України  нагадало, що Уряд продовжив виплату допомоги на проживання ВПО. Всім ВПО, які отримували її до 1 лютого, виплати автоматично буде продовжено до 1 березня (без додаткового звернення). Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Крім того, з 1 березня 2024 року виплати для ВПО буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів виплат – тих ВПО, які належать до найбільш вразливих категорій громадян.

Кому виплати будуть продовжені автоматично?

Особам, які  не мають можливості  працювати, а саме:

- для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року  розмір пенсії  не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

- осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

-  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з  їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

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