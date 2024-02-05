Кабмін вніс зміни до порядку призначення директора НАБУ, БЕБ та голови НАЗК

До подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду додається копія військово-облікового документа.

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Кабмін опублікував постанову від 30 січня 2024 р. №97, якою внесені зміни до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою, Президентом або Кабінетом Міністрів чи погоджується з Кабінетом Міністрів, затвердженого постановою КМУ від 11 квітня 2012 р. №298.

Зокрема, додається пункт, яким визначено, що у порядку, визначеному профільними законами призначаються на посади та звільняються з посад відповідно:

Уповноважений із захисту державної мови;

члени Національної комісії зі стандартів державної мови;

члени НКРЕКП;

Голова АРМА;

Голова та члени КРАІЛ;

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції;

Директор БЕБ;

Голова Національної поліції;

члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

Директор Національного антикорупційного бюро;

перший заступник та заступники Голови Антимонопольного комітету і Голови Держкомтелерадіо.

В основному, зміни внесені в частині форми документів. Так, визначено, що до подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду додається копія військово-облікового документа:

для призовника — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаного, резервіста — військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного;

для військовослужбовця — військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця.

Також має бути додане повідомлення про близьких осіб, які працюють в органі, на зайняття посади в якому претендує особа.

Нижче наводимо повний текст змін.

Автор: Наталя Мамченко

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