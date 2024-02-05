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  1. В мире

Yandex NV вышла из россии, продав свой бизнес за $5,2 млрд

14:09, 5 февраля 2024
Материнская компания Yandex NV продает свой российский бизнес за 5,2 миллиарда долларов.
Yandex NV вышла из россии, продав свой бизнес за $5,2 млрд
Источник фото: news.finance.ua
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Материнская компания популярной российской поисковой системы Yandex NV заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса группе инвесторов за примерно 5,2 миллиарда долларов. Соглашение предусматривает, что инвесторы получат доли в ПАО "Яндекс Интернешнл", зарегистрированном в Калининградской особой экономической зоне россии в конце прошлого года. Общая стоимость сделки составит 475 миллиардов рублей с учетом корректировок и будет выплачиваться наличными и акциями материнской компании класса А. Об этом сообщает Bloomberg.

Сделка включает группу покупателей, в которую входит руководство "Яндекса", фонд, связанный с нефтяным гигантом ПАО "Лукойл", и несколько предпринимателей, которые не подпадают под санкции. Переговоры об этой сделке длились более года и открыли для зарегистрированной в Нидерландах материнской компании Yandex возможность развития некоторых проектов за рубежом.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Yandex, который также является владельцем популярного приложения для заказа поездок и платформы электронной коммерции в россии, почувствовал сильное давление и решил реорганизовать свой бизнес.

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