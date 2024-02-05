Украинцев ждут изменения в закупках лекарственных средств: Раде рекомендуют принять законопроект

Раде рекомендуют принять за основу и в целом законопроект о расширении доступа к инновационным лекарственным средствам.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рекомендовал принять за основу и в целом правительственный проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно договоров управляемого доступа" (рег. № 9️4️2️8️ от 27 июня 2023 года). Инициатива направлена на дальнейшее расширение доступа пациентов к оригинальным (инновационным) лекарственным средствам, которые закупаются с помощью договоров управляемого доступа. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно предложениям законопроекта, предусмотрено:

Дополнение части пятой статьи 3 Закона "О публичных закупках", которое определяет, что этот Закон не распространяется на закупки лекарственных средств по договорам управляемого доступа, с установлением ряда ограничений и требований.

Исключение пунктов 3-4 раздела X "Заключительные и переходные положения" Закона "О публичных закупках", которые предусматривают возможность закупки оригинальных (инновационных) лекарственных средств по договорам управляемого доступа только до 31.12.2023 года.

Дополнение части первой статьи 3 Основ законодательства Украины о здравоохранении новым термином "оригинальное (инновационное) лекарственное средство".

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