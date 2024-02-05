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  1. В Украине

В еще одном подразделении полиции заработала система, которая фиксирует все действия относительно задержанного

20:53, 5 февраля 2024
Введение «Custody Records» предусматривает круглосуточную фиксацию всех действий относительно задержанного лица или любого гражданина, который попадает в территориальное подразделение полиции.
В еще одном подразделении полиции заработала система, которая фиксирует все действия относительно задержанного
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В Стрыйском районном управлении полиции на Львовщине заработала система «Custody Records». На сегодняшний день система уже успешно работает в четырех территориальных подразделениях полиции области и во всех изоляторах временного содержания на территории Львовщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Введение «Custody Records» предусматривает круглосуточную фиксацию всех действий относительно задержанного лица или любого гражданина, который попадает в территориальное подразделение полиции, делает невозможным человеческий фактор как причину нарушения прав граждан, а также способствует повышению уровня доверия людей к правоохранительной системе.

Присутствующим продемонстрировали специально оснащенные помещения, а также работу автоматизированной системы в различных ситуациях, которые могут возникнуть в подразделении полиции, в частности при задержании лица, которое подозревается в совершении правонарушения (водителя, который якобы совершил наезд на пешехода).

«Это не просто новая система – новая философия, новый подход к работе правоохранителей с гражданами и задержанными лицами. Подход, построенный на неукоснительном соблюдении всех правовых норм с возможностью документирования каждого совершенного действия. Фиксируется все – от момента задержания лица до принятия решения судом относительно него: именно задержание, доставка задержанного в подразделение полиции, возможность получить встречу с адвокатом и так далее. В общем, это касается не только задержанных, но и любого лица, которое приходит в отделение: фиксируется сколько времени гражданин находился в полиции, по какому поводу он пришел, что именно делал он и полицейские. Система обеспечивает соблюдение права в отношении каждого участника процесса и работает как в отношении граждан, так и правоохранителей», - рассказал начальник Департамента главной инспекции и соблюдения прав человека Национальной полиции Украины полковник полиции Руслан Горяченко.

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