Полярне сяйво над Карпатами — прикордонники показали зимову казку, фото

Полярне сяйво виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 20 січня в небі над Карпатами зафіксували рідкісне для регіону природне явище – полярне сяйво. Світлові ефекти було видно неозброєним оком. Фото зимової казки оприлюднила Державна прикордонна служба України

«О третій ночі прикордонники Мукачівського загону зафіксували полярне сяйво над Карпатами», - повідомили у ДПСУ.

Полярне сяйво – одне з найбільш вражаючих явищ природи. Воно виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі і підсвічують небо зеленими, рожевими і фіолетовими спалахами.

Час від часу полярне сяйво можна спостерігати не лише за Полярним колом, а й у середніх широтах – зокрема й в Україні. Для цього необхідні умови підвищеної сонячної активності та ясна погода.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.