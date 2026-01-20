  1. Фото
  2. / Суспільство

Полярне сяйво над Карпатами — прикордонники показали зимову казку, фото

17:47, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полярне сяйво виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі.
Полярне сяйво над Карпатами — прикордонники показали зимову казку, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 20 січня в небі над Карпатами зафіксували рідкісне для регіону природне явище – полярне сяйво. Світлові ефекти було видно неозброєним оком. Фото зимової казки оприлюднила Державна прикордонна служба України

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«О третій ночі прикордонники Мукачівського загону зафіксували полярне сяйво над Карпатами», - повідомили у ДПСУ.

Полярне сяйво – одне з найбільш вражаючих явищ природи. Воно виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем Землі і підсвічують небо зеленими, рожевими і фіолетовими спалахами.

Час від часу полярне сяйво можна спостерігати не лише за Полярним колом, а й у середніх широтах – зокрема й в Україні. Для цього необхідні умови підвищеної сонячної активності та ясна погода.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]