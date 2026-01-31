  1. Фото
  2. / В Україні

У Музеї війни в Києві демонтували радянські написи, фото

09:06, 31 січня 2026
У Мінкульті повідомили, що музей зараз активно переглядає історичні матеріали та підходи до їх подачі.
У Музеї війни в Києві демонтували радянські написи, фото
Фото: Мінкульт
З скульптурної галереї Національного музею історії України у Другій світовій війні в рамках процесів деколонізації прибрали написи російською мовою, які зберігалися ще з радянських часів. Про це повідомляє Міністерство культури.

Заступник міністра культури Іван Вербицький наголосив, що продовження процесу деколонізації й очищення музейного простору від російськомовних написів та радянських ідеологічних нашарувань є важливим кроком для усунення пропагандистських маркерів тоталітарного режиму.

Генеральний директор Музею війни Юрій Савчук наголосив на неприпустимості збереження російськомовних текстів у часи повномасштабної війни. 

Як повідомили у Мінкульті, наразі заклад проводить масштабну роботу з перегляду історичних контекстів та акцентів. Музей офіційно відмовляється від радянських інтерпретацій, пропонуючи відвідувачам сучасний і критичний погляд на події Другої світової війни. 

