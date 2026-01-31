  1. Фото
  2. / В Украине

В Музее войны в Киеве демонтировали советские надписи, фото

09:06, 31 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Минкульте сообщили, что музей сейчас активно пересматривает исторические материалы и подходы к их подаче.
В Музее войны в Киеве демонтировали советские надписи, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в рамках процессов деколонизации убрали надписи на русском языке, которые сохранялись ещё с советских времён. Об этом сообщает Министерство культуры.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Заместитель министра культуры Иван Вербицкий подчеркнул, что продолжение процесса деколонизации и очищение музейного пространства от русскоязычных надписей и советских идеологических наслоений является важным шагом для устранения пропагандистских маркеров тоталитарного режима.

Генеральный директор Музея войны Юрий Савчук подчеркнул недопустимость сохранения русскоязычных текстов во времена полномасштабной войны.

Как сообщили в Минкульте, в настоящее время учреждение проводит масштабную работу по пересмотру исторических контекстов и акцентов. Музей официально отказывается от советских интерпретаций, предлагая посетителям современный и критический взгляд на события Второй мировой войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Алименты и пределы производства: суд в Николаевской области не учел перевод должника в новом решении

Суд подчеркнул, что платеж не может быть зачтен вне рамок производств, действовавших на момент его осуществления.

Что делают алименты в проекте нового Гражданского кодекса и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

Парковочные льготы для водителей с инвалидностью станут доступны только при наличии распознавательного знака

Водители с инвалидностью и те, кто перевозит пассажиров с инвалидностью, получат новые правила пользования парковками.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]