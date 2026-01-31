В Музее войны в Киеве демонтировали советские надписи, фото

В Минкульте сообщили, что музей сейчас активно пересматривает исторические материалы и подходы к их подаче.

Из скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в рамках процессов деколонизации убрали надписи на русском языке, которые сохранялись ещё с советских времён. Об этом сообщает Министерство культуры.

Заместитель министра культуры Иван Вербицкий подчеркнул, что продолжение процесса деколонизации и очищение музейного пространства от русскоязычных надписей и советских идеологических наслоений является важным шагом для устранения пропагандистских маркеров тоталитарного режима.

Генеральный директор Музея войны Юрий Савчук подчеркнул недопустимость сохранения русскоязычных текстов во времена полномасштабной войны.

Как сообщили в Минкульте, в настоящее время учреждение проводит масштабную работу по пересмотру исторических контекстов и акцентов. Музей официально отказывается от советских интерпретаций, предлагая посетителям современный и критический взгляд на события Второй мировой войны.

