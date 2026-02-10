У Кривому розі сталася ДТП за участі судді – травмовано дитину, фото

За попередньою інформацією, суддя здійснила наїзд на хлопчика, який разом із матір’ю переходив дорогу.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участі судді районного суду Кривого Рогу, внаслідок якої постраждала дитина.

Як повідомили у ДБР, за попередньою інформацією, аварія сталася 9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі. Суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження, який разом із матір’ю переходив дорогу регульованим пішохідним переходом.

У результаті ДТП дитина зазнала численних тілесних ушкоджень і була госпіталізована до медичного закладу.

Наразі слідство просить громадян, які стали свідками цієї автопригоди або мають фото чи відеоматеріали, звернутися до чергової частини ТУ ДБР у місті Полтаві за телефоном: 0800-350-35.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

