  1. Фото
  2. / В Украине

В Кривом Роге произошло ДТП с участием судьи — травмирован ребенок, фото

10:11, 10 февраля 2026
По предварительной информации, судья совершила наезд на мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу.
Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием судьи районного суда Кривого Рога, в результате которого пострадал ребенок.

Как сообщили в ГБР, по предварительной информации, авария произошла 9 февраля около 16:30 в Кривом Роге. Судья, управляя автомобилем BMW, совершила наезд на мальчика 2014 года рождения, который вместе с матерью переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время следствие просит граждан, которые стали свидетелями этого дорожно-транспортного происшествия или имеют фото- или видеоматериалы, обратиться в дежурную часть ТУ ГБР в городе Полтаве по телефону: 0800-350-35.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

судья полиция ДТП Кривой Рог ГБР

