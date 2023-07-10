Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Судовій системі може знадобитися близько 4 тисяч суддів, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

За даними ДСА, судовій системі бракує близько 2000 суддів, але насправді потреба вдвічі більша.

Суддя КСУ Галина Юровська прокоментувала зміст Рішення щодо неконституційності санкції за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська розповіла про ключові деталі Рішення КСУ, яким Суд визнав неконституційною санкцію Митного кодексу про накладення на осіб, які перемістили товар через кордон із приховуванням від митного контролю, штрафу у розмірі 100% вартості товарів –предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

Судді Верховного Суду запропонували гроші, але він повідомив про це у Раду правосуддя

Учасник процесу запропонував судді 10% від суми відшкодування.

Ольга Стефанішина пояснила, які наслідки для швидкості реформ в Україні може мати відсутність запрошення України до НАТО

Джо Байден заявив, що Україна для членства в НАТО має відповідати вимогам «демократизації», в Україні вважають, що відсутність запрошення у НАТО може призвести до того, що рішення щодо внутрішніх трансформацій будуть ставитися під питання.

Кабмін вніс зміни до порядку отримання грошової допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС: хто не отримає гроші

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Каховської ГЕС, передбачивши, що особам, які перебували за кордоном понад 30 діб станом на 5 червня грошова допомога не надається.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Судовій системі може знадобитися близько 4 тисяч суддів, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

13:54, 10 липня 2023
За даними ДСА, судовій системі бракує близько 2000 суддів, але насправді потреба вдвічі більша.
Судовій системі може знадобитися близько 4 тисяч суддів, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

За даними Державної судової адміністрації України, судовій системі бракує близько 2000 суддів. Але насправді потреба вдвічі більша – 4-5 тисяч суддів. Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час брифінгу у ВС.

«Коли у 2012 році вводили інститут слідчих суддів в Україні і надавали повноваження судового контролю, за розрахунками ДСА тоді треба було додати у системі 1100 суддів. Втім, не додали жодного», зазначив він. З 2013 року чисельність суддів лише зменшувалася. 

Наразі Вища рада правосуддя відновила роботу, але це одночасно відкрило шлях до звільнення суддів із системи.

Разом з тим, поки ВККС лише розпочинає роботу, тож нових призначень немає.

«Треба розуміти, що без зміни процедури призначення суддів, заповнення штатних вакансій буде тривати дуже довго», зазначив Станіслав Кравченко.

Нову кількість суддів у судах необхідно визначити з урахуванням фактичних змін у адміністративно-територіальному устрої України.

Зазначимо, що наразі в Україні на контрольованій території три суди не здійснюють правосуддя, бо немає кому розглядати справи.

«На жаль, ця кількість судів буде тільки збільшуватися. У великій кількості судів залишилося 1-2 судді. У разі виходу у відставку суддів чи з інших підстав звільнення суддів, такі суди припиняють роботу», - зазначив голова Касаційного цивільного суду Борис Гулько.

Крім того, голова КЦС ВС звернув увагу на рекомендації, які були надані головам апеляційних судів стосовно забезпечення доступу громадян до правосуддя у випадках, коли відсутній склад суду, що може забезпечити розгляд невідкладних справ.

А саме стосовно визначення найближчого до громадянина суду, який може такі невідкладні справи розглянути.

«Проблема стосовно передачі справ існує з 2014 року. Ми неодноразово зверталися до законодавця стосовно вирішення цієї проблеми.

Ми зазначали, що необхідно дати право голові апеляційного суду, який як ніхто знає ситуацію в регіоні, визначати, який суд має розглянути невідкладну справу. Зокрема це поміщення особи до психіатричного закладу, продовження дозволу на тримання у такому закладі, забезпечувальні, обмежувальні заходи, справи, де стислі строки, зокрема, стосовно викрадення дітей, справи, де застосовуються конвенційні норми.

Тому, виходячи зі змісту і завдань, ми рекомендуємо головам апеляційних судів не чекати, доки до них будуть відповідні звернення, а вирішувати невідкладно питання щодо передачі справ до найближчого суду, який би міг їх розглянути», - підкреслив Борис Гулько.

В цілому, за словами Голови ВС Станіслава Кравченка, протягом 2022 року в судах України було розглянуто понад 2 млн справ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ВС
Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду