Судовій системі може знадобитися близько 4 тисяч суддів, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

За даними ДСА, судовій системі бракує близько 2000 суддів, але насправді потреба вдвічі більша.

За даними Державної судової адміністрації України, судовій системі бракує близько 2000 суддів. Але насправді потреба вдвічі більша – 4-5 тисяч суддів. Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час брифінгу у ВС.

«Коли у 2012 році вводили інститут слідчих суддів в Україні і надавали повноваження судового контролю, за розрахунками ДСА тоді треба було додати у системі 1100 суддів. Втім, не додали жодного», зазначив він. З 2013 року чисельність суддів лише зменшувалася.

Наразі Вища рада правосуддя відновила роботу, але це одночасно відкрило шлях до звільнення суддів із системи.

Разом з тим, поки ВККС лише розпочинає роботу, тож нових призначень немає.

«Треба розуміти, що без зміни процедури призначення суддів, заповнення штатних вакансій буде тривати дуже довго», зазначив Станіслав Кравченко.

Нову кількість суддів у судах необхідно визначити з урахуванням фактичних змін у адміністративно-територіальному устрої України.

Зазначимо, що наразі в Україні на контрольованій території три суди не здійснюють правосуддя, бо немає кому розглядати справи.

«На жаль, ця кількість судів буде тільки збільшуватися. У великій кількості судів залишилося 1-2 судді. У разі виходу у відставку суддів чи з інших підстав звільнення суддів, такі суди припиняють роботу», - зазначив голова Касаційного цивільного суду Борис Гулько.

Крім того, голова КЦС ВС звернув увагу на рекомендації, які були надані головам апеляційних судів стосовно забезпечення доступу громадян до правосуддя у випадках, коли відсутній склад суду, що може забезпечити розгляд невідкладних справ.

А саме стосовно визначення найближчого до громадянина суду, який може такі невідкладні справи розглянути.

«Проблема стосовно передачі справ існує з 2014 року. Ми неодноразово зверталися до законодавця стосовно вирішення цієї проблеми.

Ми зазначали, що необхідно дати право голові апеляційного суду, який як ніхто знає ситуацію в регіоні, визначати, який суд має розглянути невідкладну справу. Зокрема це поміщення особи до психіатричного закладу, продовження дозволу на тримання у такому закладі, забезпечувальні, обмежувальні заходи, справи, де стислі строки, зокрема, стосовно викрадення дітей, справи, де застосовуються конвенційні норми.

Тому, виходячи зі змісту і завдань, ми рекомендуємо головам апеляційних судів не чекати, доки до них будуть відповідні звернення, а вирішувати невідкладно питання щодо передачі справ до найближчого суду, який би міг їх розглянути», - підкреслив Борис Гулько.

В цілому, за словами Голови ВС Станіслава Кравченка, протягом 2022 року в судах України було розглянуто понад 2 млн справ.

Автор: Наталя Мамченко

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