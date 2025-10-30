Практика судів
Українські страховики виплатили майже 39 млн євро за ДТП за кордоном — МТСБУ

10:35, 30 жовтня 2025
За дев’ять місяців 2025 року було врегульовано 11 300 страхових випадків, що на 4% менше, ніж у 2024 році.
За даними Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), у січні–вересні 2025 року українські страхові компанії здійснили понад 38,9 млн євро страхових виплат потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах за кордоном, винуватцями яких були українські водії, що мали чинний сертифікат «Зелена картка».

Менше договорів — менше випадків

За дев’ять місяців 2025 року було врегульовано 11 300 страхових випадків, що на 4% менше, ніж у 2024 році (11 772 випадки).

У МТСБУ пояснюють, що скорочення кількості врегульованих справ пов’язане передусім із тим, що українські власники автомобілів, які тривалий час перебувають за кордоном, реєструють транспортні засоби за місцем проживання та укладають договори зі страховими компаніями країн перебування.

Відповідно, кількість страхових вимог безпосередньо корелює зі зменшенням кількості укладених договорів.

Менше укладених «Зелених карт»

Упродовж січня–вересня 2025 року українські водії оформили понад 1,08 млн сертифікатів «Зелена картка», що на 4,5% менше, ніж торік (1,13 млн).

Зменшення кількості договорів позначилося й на обсягах страхових платежів — вони скоротилися на 3,08% і становили 4,1 млрд грн.

Раніше ми розповідали, ключові відмінності та вартість полісів автострахування у США та Україні.

