Украинские страховщики выплатили почти 39 млн евро за ДТП за границей — МТСБУ

10:35, 30 октября 2025
За девять месяцев 2025 года было урегулировано 11 300 страховых случаев, что на 4% меньше, чем в 2024 году.
По данным Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе–сентябре 2025 года украинские страховые компании осуществили более 38,9 млн евро страховых выплат пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях за рубежом, виновниками которых были украинские водители, имеющие действующий сертификат «Зеленая карта».

Меньше договоров — меньше случаев

За девять месяцев 2025 года было урегулировано 11 300 страховых случаев, что на 4% меньше, чем в 2024 году (11 772 случая).

В МТСБУ объясняют, что сокращение количества урегулированных дел связано прежде всего с тем, что украинские владельцы автомобилей, которые длительное время находятся за границей, регистрируют транспортные средства по месту проживания и заключают договоры со страховыми компаниями стран пребывания.
Соответственно, количество страховых требований напрямую коррелирует с уменьшением числа заключенных договоров.

Меньше оформленных «Зеленых карт»

В течение января–сентября 2025 года украинские водители оформили более 1,08 млн сертификатов «Зеленая карта», что на 4,5% меньше, чем годом ранее (1,13 млн).

Сокращение количества договоров отразилось и на объемах страховых платежей — они снизились на 3,08% и составили 4,1 млрд грн.

Ранее мы рассказывали о ключевых различиях и стоимости полисов автострахования в США и Украине.

