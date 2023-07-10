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Судебной системе может понадобиться около 4 тысяч судей, – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко

По данным ГСА, судебной системе не хватает около 2000 судей, но на самом деле потребность вдвое больше.

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Судебной системе может понадобиться около 4 тысяч судей, – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко

13:54, 10 июля 2023
По данным ГСА, судебной системе не хватает около 2000 судей, но на самом деле потребность вдвое больше.
Судебной системе может понадобиться около 4 тысяч судей, – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко
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По данным Государственной судебной администрации Украины, судебной системе не хватает около 2000 судей. Но на самом деле потребность вдвое больше – 4-5 тысяч судей. Об этом заявил глава Верховного Суда Станислав Кравченко во время брифинга в ВС.

«Когда в 2012 году вводили институт следственных судей в Украине и предоставляли полномочия судебного контроля, по расчетам ГСА тогда нужно было добавить в системе 1100 судей. Впрочем, не добавили ни одного», – отметил он. С 2013 года численность судей только уменьшалась.

Высший совет правосудия возобновил работу, но это одновременно открыло путь к увольнению судей из системы.

Вместе с тем, пока ВККС только начинает работу, новых назначений нет.

«Нужно понимать, что без изменения процедуры назначения судей, заполнение штатных вакансий будет длиться очень долго», отметил Станислав Кравченко.

Новое количество судей в судах необходимо определить с учетом фактических изменений административно-территориальном устройстве Украины.

Отметим, что в настоящее время в Украине на контролируемой территории три суда не осуществляют правосудие, потому что некому рассматривать дела.

«К сожалению, это количество судов будет только увеличиваться. В большом количестве судов осталось 1-2 судьи. В случае ухода в отставку судей или по другим основаниям увольнения судей, такие суды прекращают работу», - отметил председатель Кассационного гражданского суда Борис Гулько.

Кроме того, глава КГС ВС обратил внимание на рекомендации, предоставленные председателям апелляционных судов относительно обеспечения доступа граждан к правосудию в случаях, когда отсутствует состав суда, что может обеспечить рассмотрение неотложных дел.

А именно относительно определения ближайшего гражданина суда, который может такие неотложные дела рассмотреть.

«Проблема передачи дел существует с 2014 года. Мы неоднократно обращались к законодателю о решении этой проблемы.

Мы отмечали, что необходимо дать право председателю апелляционного суда, который, как никто знает ситуацию в регионе, определять, какой суд должен рассмотреть безотлагательное дело. В частности, это помещение лица в психиатрическое учреждение, продление разрешения на содержание в таком учреждении, обеспечительные, ограничительные меры, дела, где сжатые сроки, в частности, похищение детей, дела, где применяются конвенционные нормы.

Поэтому, исходя из содержания и задач, мы рекомендуем председателям апелляционных судов не ждать, пока к ним будут соответствующие обращения, а решать безотлагательно вопрос о передаче дел в ближайший суд, который мог бы их рассмотреть», - подчеркнул Борис Гулько.

В целом, по словам председателя ВС Станислава Кравченко, в течение 2022 года в судах Украины было рассмотрено более 2 млн. дел.

Автор: Наталя Мамченко

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ВС
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