Судебной системе может понадобиться около 4 тысяч судей, – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко

По данным ГСА, судебной системе не хватает около 2000 судей, но на самом деле потребность вдвое больше.

По данным Государственной судебной администрации Украины, судебной системе не хватает около 2000 судей. Но на самом деле потребность вдвое больше – 4-5 тысяч судей. Об этом заявил глава Верховного Суда Станислав Кравченко во время брифинга в ВС.

«Когда в 2012 году вводили институт следственных судей в Украине и предоставляли полномочия судебного контроля, по расчетам ГСА тогда нужно было добавить в системе 1100 судей. Впрочем, не добавили ни одного», – отметил он. С 2013 года численность судей только уменьшалась.

Высший совет правосудия возобновил работу, но это одновременно открыло путь к увольнению судей из системы.

Вместе с тем, пока ВККС только начинает работу, новых назначений нет.

«Нужно понимать, что без изменения процедуры назначения судей, заполнение штатных вакансий будет длиться очень долго», отметил Станислав Кравченко.

Новое количество судей в судах необходимо определить с учетом фактических изменений административно-территориальном устройстве Украины.

Отметим, что в настоящее время в Украине на контролируемой территории три суда не осуществляют правосудие, потому что некому рассматривать дела.

«К сожалению, это количество судов будет только увеличиваться. В большом количестве судов осталось 1-2 судьи. В случае ухода в отставку судей или по другим основаниям увольнения судей, такие суды прекращают работу», - отметил председатель Кассационного гражданского суда Борис Гулько.

Кроме того, глава КГС ВС обратил внимание на рекомендации, предоставленные председателям апелляционных судов относительно обеспечения доступа граждан к правосудию в случаях, когда отсутствует состав суда, что может обеспечить рассмотрение неотложных дел.

А именно относительно определения ближайшего гражданина суда, который может такие неотложные дела рассмотреть.

«Проблема передачи дел существует с 2014 года. Мы неоднократно обращались к законодателю о решении этой проблемы.

Мы отмечали, что необходимо дать право председателю апелляционного суда, который, как никто знает ситуацию в регионе, определять, какой суд должен рассмотреть безотлагательное дело. В частности, это помещение лица в психиатрическое учреждение, продление разрешения на содержание в таком учреждении, обеспечительные, ограничительные меры, дела, где сжатые сроки, в частности, похищение детей, дела, где применяются конвенционные нормы.

Поэтому, исходя из содержания и задач, мы рекомендуем председателям апелляционных судов не ждать, пока к ним будут соответствующие обращения, а решать безотлагательно вопрос о передаче дел в ближайший суд, который мог бы их рассмотреть», - подчеркнул Борис Гулько.

В целом, по словам председателя ВС Станислава Кравченко, в течение 2022 года в судах Украины было рассмотрено более 2 млн. дел.

Автор: Наталя Мамченко

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