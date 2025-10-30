Інструктори військових навчальних закладів отримуватимуть до 30 тисяч гривень додаткової винагороди

Кабмін ухвалив зміни, які передбачають щомісячні виплати військовим викладачам залежно від їхньої кваліфікації та обсягу навчальної роботи.

Уряд ухвалив зміни до постанови №168 від 28 лютого 2022 року, яка регулює виплати військовослужбовцям, поліцейським та членам їхніх сімей під час воєнного стану. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з новими нормами, військовослужбовці, які працюють інструкторами або викладачами у вищих військових навчальних закладах, інститутах, на факультетах та кафедрах військової підготовки, а також у закладах фахової передвищої військової освіти, отримуватимуть додаткову винагороду від 15 до 30 тисяч гривень на місяць.

Розмір виплати визначатиметься залежно від рівня підготовки та кваліфікації військового, а також пропорційно часу, який він витрачає на навчання та підготовку персоналу.

Перелік посад інструкторсько-викладацького складу, які підпадають під ці виплати, буде затверджено керівниками відповідних міністерств та державних органів.

