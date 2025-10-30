Инструкторы военных учебных заведений будут получать до 30 тысяч гривен дополнительного вознаграждения

Кабмин утвердил изменения, которые предусматривают ежемесячные выплаты военным преподавателям в зависимости от их квалификации и объема учебной работы.

Правительство утвердило изменения в постановление №168 от 28 февраля 2022 года, которое регулирует выплаты военнослужащим, полицейским и членам их семей во время военного положения. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно новым нормам, военнослужащие, работающие инструкторами или преподавателями в высших военных учебных заведениях, институтах, на факультетах и кафедрах военной подготовки, а также в учреждениях профессионального передвузовского военного образования, будут получать дополнительное вознаграждение от 15 до 30 тысяч гривен в месяц.

Размер выплаты будет определяться в зависимости от уровня подготовки и квалификации военнослужащего, а также пропорционально времени, которое он тратит на обучение и подготовку персонала.

Перечень должностей инструкторско-преподавательского состава, которые подпадают под эти выплаты, будет утвержден руководителями соответствующих министерств и государственных органов.

