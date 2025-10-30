Юрія Бадахова призначено заступником Міністра юстиції

Водночас Олександра Банчука звільнили з посади заступника Міністра юстиції.

Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, заступником Міністра юстиції України призначено Юрія Бадахова, а заступником Голови Державної авіаційної служби — Віталія Ярошенка.

Водночас уряд звільнив Олександра Банчука з посади заступника Міністра юстиції України.

Зазначимо, що Юрій Бадахов — кандидат юридичних наук. Має значний досвід у сфері нотаріату.

До 2009 року працював в судових органах, органах юстиції, банківських установах, юридичних компаніях. Бадахов є членом Ради Нотаріальної палати України.

