Юрий Бадахов назначен заместителем Министра юстиции

В то же время Александра Банчука уволили с должности заместителя Министра юстиции.

Кабинет Министров принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, заместителем Министра юстиции Украины назначен Юрий Бадахов, а заместитель Председателя Государственной авиационной службы — Виталий Ярошенко.

В то же время правительство уволило Александра Банчука с должности заместителя Министра юстиции Украины.

Отметим, что Юрий Бадахов – кандидат юридических наук. Имеет значительный опыт в области нотариата.

До 2009 года работал в судебных органах, органах юстиции, банковских учреждениях, юридических компаниях. Бадахов является членом Совета Нотариальной палаты Украины.

