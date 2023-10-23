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Покарання суддів за завідомо незаконне або необґрунтоване рішення – НАЗК ініціює зміни у Кримінальний кодекс

15:59, 23 жовтня 2023
Судді, чомусь, участі в обговоренні не брали.
Покарання суддів за завідомо незаконне або необґрунтоване рішення – НАЗК ініціює зміни у Кримінальний кодекс
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 20 жовтня 2023 року провело обговорення ініціативи НАЗК щодо повернення у Кримінальний кодекс відповідальності суддів за завідомо незаконні рішення.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», у НАЗК розробили законопроект, яким пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 374-1, передбачивши кримінальну відповідальність за умисне ухвалення суддею завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення (рішення суду, вироку, ухвали, постанови або судового наказу), вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих фізичних осіб або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Такі дії пропонується карати обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Детальніше – за посиланням.

Вже 20 жовтня у НАЗК додали, що ст. 374-1 КК також буде передбачати певні процесуальні гарантії для суддів.

На думку НАЗК доцільно, щоб суб’єктом внесення відомостей, що можуть свідчити про вчинення суддею (крім суддів ВАКС) злочину, передбаченого ст. 374-1 КК до Єдиного реєстру досудових розслідувань, було визначено керівника обласної прокуратури.

Крім того, Агентство пропонує віднести до сфери компетенції керівника обласної прокуратури погодження у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 374-1, клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, обрання запобіжного заходу, обшук, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи судді, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді.

Також, передбачена обов’язкова участь судді, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 374-1 КК, під час розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу.

Також, слід зазначити, що судді або судді у відставці з якихось причин участі в обговоренні не брали. Обговорення обмежилося виступами представників НАЗК та наукової спільноти.

Згідно з оголошеною під час обговорення інформацією, розробником змін до Кримінального кодексу є співробітник Департаменту антикорупційної політики НАЗК Катерина Лазаренко.

Нет описания.

Зазначимо, що ініціатива НАЗК виникла у зв’язку з рішенням КСУ від 11 червня 2020 року № 7-р/2020.

Тоді  Конституційний Суд України визнав статтю 375 КК України неконституційною.

Разом з тим, зазначає НАЗК, згідно з міжнародними стандартами судді можуть нести кримінальну відповідальність за умисну неналежну поведінку під час здійснення правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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