Наказание судей за заведомо незаконное или необоснованное решение – НАПК инициирует изменения в Уголовный кодекс

Судьи почему-то участия в обсуждении не принимали.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 20 октября 2023 года провело обсуждение инициативы НАПК по возвращению в Уголовный кодекс ответственности судей за заведомо незаконные решения.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», в НАПК разработали законопроект, которым предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 374-1, предусмотрев уголовную ответственность за умышленное принятие судьей заведомо незаконного или необоснованного судебного решения (решения суда, приговора, постановления, постановления, постановления), совершенное исходя из корыстным или других личных мотивов, если это нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных физических лиц или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц.

Такие действия предлагается наказывать ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Уже 20 октября в НАПК добавили, что ст. 374-1 УК также предусматривает определенные процессуальные гарантии для судей.

По мнению НАПК целесообразно, чтобы субъектом внесения сведений, свидетельствующих о совершении судьей (кроме судей ВАКС) преступления, предусмотренного ст. 374-1 УК в Единый реестр досудебных расследований, был определен руководитель областной прокуратуры.

Кроме того, Агентство предлагает отнести в сферу компетенции руководителя областной прокуратуры согласование в уголовном производстве по преступлению, предусмотренному ст. 374-1, ходатайство о разрешении на задержание с целью привода, избрании меры пресечения, обыске, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, в соответствии с законом, ограничивающим права и свободы судьи, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи.

Также предусмотрено обязательное участие судьи, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 374-1 УК, при рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения.

Также следует отметить, что судьи или судьи в отставке по каким-либо причинам участия в обсуждении не принимали. Обсуждение ограничилось выступлениями представителей НАПК и научного сообщества.

Согласно объявленной в ходе обсуждения информации, разработчиком изменений в Уголовный кодекс является сотрудник Департамента антикоррупционной политики НАПК Екатерина Лазаренко.

Отметим, что инициатива НАПК возникла в связи с решением КСУ от 11 июня 2020 года № 7-р/2020.

Тогда Конституционный Суд признал статью 375 УК Украины неконституционной.

Вместе с тем, отмечает НАПК, согласно международным стандартам судьи могут нести уголовную ответственность за умышленное ненадлежащее поведение во время совершения правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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