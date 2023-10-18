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Суддів будуть карати за ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення

Для суддів введуть кримінальну відповідальність за умисне ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення, - проект НАЗК.

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Суддів будуть карати за ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення

07:15, 18 жовтня 2023
Для суддів введуть кримінальну відповідальність за умисне ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення, - проект НАЗК.
Суддів будуть карати за ухвалення завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення
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Національне агентство з питань запобігання корупції розробило законопроект, яким пропонується доповнити КК України статтею 374-1, передбачивши кримінальну відповідальність за умисне ухвалення суддею завідомо незаконного або необґрунтованого судового рішення (рішення суду, вироку, ухвали, постанови або судового наказу), вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих фізичних осіб або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Такі дії пропонується карати обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також пропонується передбачити, що у випадку, якщо зазначені у частині першій статті 374-1 КК дії спричинили тяжкі наслідки, вони каратимуться позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Істотною шкодою у статті 374-1 КК, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, пропонується вважати таку шкоду, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Водночас тяжкими наслідками у цій статті, якщо вони полягають у завданні матеріальних збитків, пропонується вважати такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Суб’єктом внесення відомостей, що можуть свідчити про вчинення суддею (крім суддів ВАКС) злочину, передбаченого статтею 374-1 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, пропонується визначити керівника обласної прокуратури. Також пропонується передбачити у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтею 374-1 КК України, такі процесуальні гарантії, як погодження керівником обласної прокуратури клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, обрання запобіжного заходу, обшук, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи судді, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді.

Крім того, пропонується передбачити обов’язкову участь судді, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого статтею 374-1 КК України, під час розгляду таких клопотань.

Як зауважує НАЗК, згідно з опитуванням населення та бізнесу «Корупція в Україні 2022: розуміння, сприйняття, поширеність» важливою для громадян залишається проблема несправедливості у системі правосуддя. Про вищезгадану проблему зазначили 78,7% опитаних, тож вона зайняла 5-те місце в рейтингу найважливіших викликів.

Одним із превентивних засобів для забезпечення ухвалення законних та обґрунтованих судових рішень є інститут кримінальної відповідальності суддів за свавільне зловживання своїми повноваженнями. Тривалий час в Україні залишалась чинною стаття 375 Кримінального кодексу, яка встановлювала кримінальну відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

Однак своїм рішенням від 11 червня 2020 року № 7-р/2020 Конституційний Суд України визнав статтю 375 КК України неконституційною.

Разом з тим, зазначає НАЗК,  згідно з міжнародними стандартами судді можуть нести кримінальну відповідальність за умисну неналежну поведінку під час здійснення правосуддя.

Для належного виконання Рекомендації XIII Групи держав проти корупції варто передбачити особливі гарантії для суддів у кримінальних провадженнях щодо умисного ухвалення незаконного або необґрунтованого судового рішення.

Наразі наявні особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених тільки суддею Вищого антикорупційного суду, що визначені у статті 480-1 КПК. Тож, як вказує НАЗК, для посилення процесуальних гарантій суддів, що здійснюють правосуддя не у ВАКС, пропонується передбачити, що керівник обласної прокуратури вносить до ЄРДР відомості, що можуть свідчити про вчинення суддею злочину, передбаченого статтею 374-1 КК. Також пропонується передбачити процесуальну гарантію у вигляді погодження керівником обласної прокуратури у такому кримінальному провадженні ряду клопотань, зокрема клопотань про дозвіл на затримання з метою приводу, обрання запобіжного заходу, обшук та ін.

Автор: Наталя Мамченко

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