Судей будут наказывать за принятие заведомо незаконного или необоснованного судебного решения

Для судей введут уголовную ответственность за умышленное принятие заведомо незаконного или необоснованного судебного решения, - проект НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разработало законопроект, которым предлагается дополнить УК Украины статьей 374-1, предусмотрев уголовную ответственность за умышленное принятие судьей заведомо незаконного или необоснованного судебного решения (решение суда, приговора, постановления, постановления или судебного приказа), совершенное по корыстным или другим личным мотивам, если это причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных физических лиц или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц.

Такие действия предлагается наказывать ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также предлагается предусмотреть, что в случае, если указанные в части первой статьи 374-1 УК действия повлекли тяжкие последствия, они будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Существенным ущербом в статье 374-1 УК, если он заключается в причинении материального ущерба, предлагается считать такой ущерб, который в сто и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

В то же время тяжелыми последствиями в этой статье, если они заключаются в нанесении материального ущерба, предлагается считать такие последствия, которые в двести пятьдесят и более раз превышают не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Субъектом внесения сведений, которые могут свидетельствовать о совершении судьей (кроме судей ВАКС) преступления, предусмотренного статьей 374-1 УК Украины, в Единый реестр досудебных расследований предлагается определить руководителя областной прокуратуры. Также предлагается предусмотреть в уголовном производстве по преступлению, предусмотренному статьей 374-1 УК Украины, такие процессуальные гарантии, как согласование руководителем областной прокуратуры ходатайства о разрешении на задержание с целью повода, избрании меры пресечения, обыске, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, согласно закону ограничивающих права и свободы судьи, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи.

Кроме того, предлагается предусмотреть обязательное участие судьи, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 374-1 УК Украины, при рассмотрении таких ходатайств.

Как отмечает НАПК, согласно опросу населения и бизнеса «Коррупция в Украине 2022: понимание, восприятие, распространенность» важной для граждан остается проблема несправедливости в системе правосудия. О вышеупомянутой проблеме отметили 78,7% опрошенных, поэтому она заняла 5 место в рейтинге важнейших вызовов.

Одним из превентивных средств для обеспечения принятия законных и обоснованных судебных решений институт уголовной ответственности судей за своевольное злоупотребление своими полномочиями. Долгое время в Украине оставалась в силе статья 375 Уголовного кодекса, которая устанавливала уголовную ответственность за вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, постановления или постановления.

Однако своим решением от 11 июня 2020 г. № 7-р/2020 Конституционный Суд Украины признал статью 375 УК Украины неконституционной.

Вместе с тем, отмечает НАПК, согласно международным стандартам судьи могут нести уголовную ответственность за умышленное ненадлежащее поведение во время совершения правосудия.

Для надлежащего выполнения Рекомендации XIII Группы против коррупции следует предусмотреть особые гарантии для судей в уголовных производствах относительно умышленного принятия незаконного или необоснованного судебного решения.

Имеются особенности начала досудебного расследования уголовных правонарушений, совершенных только судьей Высшего антикоррупционного суда, определенных в статье 480-1 УПК. Как указывает НАПК, для усиления процессуальных гарантий судей, осуществляющих правосудие не в ВАКС, предлагается предусмотреть, что руководитель областной прокуратуры вносит в ЕРДР сведения, которые могут свидетельствовать о совершении судьей преступления, предусмотренного статьей 374-1 УК. Также предлагается предусмотреть процессуальную гарантию в виде согласования руководителем областной прокуратуры в таком уголовном производстве ряда ходатайств, в частности, ходатайств о разрешении на задержание с целью привода, избрания меры пресечения, обыск и т.д.

Автор: Наталья Мамченко

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