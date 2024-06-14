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Уряд визначив, на який строк надається бронювання військовозобов’язаним

13:40, 14 червня 2024
Кабмін встановив строки дії відстрочки для військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
Уряд визначив, на який строк надається бронювання військовозобов’язаним
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Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до 8 червня 2024 року є чинними протягом строку, на який вони надані. Це передбачає постанова Кабміну №650 від 5 червня.

Стосовно тих, хто отримає відстрочку після набрання чинності цією постановою, тобто, після 8 червня, встановлені такі строк дії відстрочки.

З моменту переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік він вважається заброньованим та йому надається відстрочка на такий період, який не може перевищувати:

строку проведення мобілізації, — для військовозобов’язаних в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

строку дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, — для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

12 місяців, — для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;

строк договору (контракту) або строку, на який їх обрано (призначено), — для військовозобов’язаних у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.

Анулювання бронювання

Бронювання військовозобов’язаного підлягає анулюванню у разі:

1) закінчення строку її дії;

2) завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

3) позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення органом, який прийняв рішення про визначення такого підприємства, установи та організації критично важливими;

4) ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

5) звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації);

6) тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;

7) обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;

8) надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

9) припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», забронювати працівника через портал Дія буде неможливо, якщо про нього відсутні дані в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично буде отримувати дані про працівників з Реєстру Пенсійного фонду.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла як закон законопроект 11143, який передбачає зміни у порядку формування Реєстру «Оберіг» з точки зору передачі даних ЦВК, ДМС і Податковою службою. 

Автор: Наталя Мамченко 

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