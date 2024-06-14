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Підприємця та директора УКБ судитимуть за заволодіння 14,8 млн грн при будівництві школи

20:52, 14 червня 2024
НАБУ і САП передали до суду справу про привласнення 14,8 мільйонів гривень при будівництві школи на Івано-Франківщині.
Підприємця та директора УКБ судитимуть за заволодіння 14,8 млн грн при будівництві школи
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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу про заволодіння понад 14,8 мільйонами гривень під час будівництва школи в Івано-Франківській області.

Встановлено, що у 2021 році Управління капітального будівництва області уклало з підприємством договір на будівництво шкільного закладу в селі Чукалівка на суму 45,6 мільйонів гривень. Згідно зі слідством, підприємець у змові з директором УКБ розробив схему, за якою укладено контракт із підконтрольною компанією.

У вересні 2022 року, після припинення діяльності УКБ, об’єкт будівництва передали до Івано-Франківської міської ради. Виявилося, що з усієї суми контракту у 45,6 мільйонів гривень лише 33,6 мільйонів гривень було перераховано підприємству за фактично виконані роботи. Решта коштів, на суму 14,8 мільйонів гривень, не була спрямована на будівництво, а заволоділи ними учасники схеми, переведши їх в готівку через підконтрольні організації.

27 вересня 2023 року НАБУ і САП оголосили про підозру ексдиректору Управління капітального будівництва Івано-Франківської області та директору будівельної компанії за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна) та ч. 1 ст. 366 КК України (підробка документів). Організатору схеми оголосили про підозру у співучасті за ч. 3 ст. 27 КК України.

Наразі матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою до вини не буде доведено в законному порядку судом.

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