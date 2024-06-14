У Одесі судитимуть екскерівника медзакладу, який розтратив понад 900 тис грн на закупівлі медматеріалів

Обвинувачений у березні 2022 року, без проведення тендеру, уклав 2 угоди з постачальником про закупівлю медичних матеріалів.

У Одесі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього гендиректора одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради за фактом розтрати коштів медзакладу. Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що обвинувачений у березні 2022 року, без проведення тендеру, уклав 2 угоди з постачальником про закупівлю медичних матеріалів, призначених для контролю та запобігання кровотечі під час надання невідкладної медичної допомоги за ціною більш ніж вдвічі вище ринкової.

Переплата на закупівлі склала понад 900 тис гривень. З метою відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди пред’явлений позов.

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