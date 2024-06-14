22-річний касир виніс з банку $400 тисяч: поліція шукає гроші

Працівника затримали, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Джерело фото: UA.KyivPolice

У Києві затримали 22-річного працівника банку за підозрою у привласненні майна в особливо великих розмірах. Про це повідомила столична поліція та Київська міська прокуратура.

Подія сталася в одній з фінансових установ міста, де охоронці сповістили поліцію про зникнення значної суми грошей. Прибувши на місце, правоохоронці виявили, що працівник банку витяг зі свого рюкзака чотири пакунки з готівкою та вийшов на обідню перерву. Пізніше в ході перерахунку виявилося, що сума зниклих коштів становить близько 16 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що 22- річний касир, який працює у відділені банку протягом 2 років, отримав гроші для перерахунку. Однак, замість того, щоб перерахувати їх та повернути в сховище банку, чоловік взяв чотири пакунки, в кожному з яких було по 100 тисяч доларів США – загалом 400 тисяч доларів США та поклав у заздалегідь підготовлену паперову коробку. Згодом він спакував гроші у свій рюкзак та пішов з банку.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури слідчі затримали підозрюваного за статтею про привласнення майна в особливо великих розмірах. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для молодого чоловіка, якому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Слідство триває, поліцейські активно працюють над встановленням місцезнаходження викрадених коштів.

Наразі подробиці події з'ясовуються.

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