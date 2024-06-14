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22-летний кассир вынес из банка $400 тысяч: полиция ищет деньги

13:32, 14 июня 2024
Работника задержали, ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.
22-летний кассир вынес из банка $400 тысяч: полиция ищет деньги
Источник фото: UA.KyivPolice
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В Киеве задержали 22-летнего работника банка по подозрению в присвоении имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщила столичная полиция и Киевская городская прокуратура.

Происшествие произошло в одном из финансовых учреждений города, где охранники известили полицию о пропаже значительной суммы денег. Прибыв на место, правоохранители обнаружили, что работник банка вытащил из своего рюкзака четыре пакета с наличными и вышел на обеденный перерыв. Позже в ходе пересчета оказалось, что сумма пропавших средств составляет около 16 миллионов гривен.

Правоохранители установили, что 22-летний кассир, который работает в отделении банка в течение 2 лет, получил деньги для пересчета. Однако, вместо того, чтобы пересчитать их и вернуть в хранилище банка, мужчина взял четыре пакета, в каждом из которых было по 100 тысяч долларов США - всего 400 тысяч долларов США и положил в заранее подготовленную бумажную коробку. Впоследствии он упаковал деньги в свой рюкзак и ушел из банка.

Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры следователи задержали подозреваемого по статье о присвоении имущества в особо крупных размерах. Решается вопрос об избрании меры пресечения для молодого человека, которому грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Следствие продолжается, полицейские активно работают над установлением местонахождения похищенных средств.

Сейчас подробности происшествия выясняются.

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