Отключения света 14 июня начнутся на 4 часа раньше, чем планировалось

Графики плановых отключений света начнут действовать в 14:00.

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По указанию Укрэнерго, во вторник, 14 июня, графики почасовых отключений в столице начнут действовать раньше. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

Графики отключений электроэнергии начнутся на 4 часа раньше, следовательно, с 14:00 и до 22:00.

Как сообщалось, графики должны были применяться с 18:00.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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