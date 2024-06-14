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В Германии изменили все правила, разрешив полиции болеть за национальную сборную по футболу

16:49, 14 июня 2024
В Германии приостановили запрет из соображений нейтралитета.
В Германии изменили все правила, разрешив полиции болеть за национальную сборную по футболу
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У пятницу, 14 июня, в Германии начинается чемпионат Европы по футболу, во время которого охранять порядок будут 54 000 полицейских. Согласно действующим правилам, они должны сохранять нейтралитет при исполнении служебных обязанностей и открыто не праздновать победу той или иной сборной, передает Bild.

Кроме того, есть одно правило, согласно которому стражам порядка запрещено носить национальный флаг.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер решила изменить это. Она издала особый указ, отменяющий эти нормы на время ЧЕ. Теперь на полицейских машинах можно размещать черно-красно-золотой флаг, если это не затрудняет дорожное движение.

«Разрешено прикреплять немецкие флаги к машинам федеральной полиции во время чемпионата Европы. Запрет из соображений нейтралитета приостановлен. Конечно, федеральная полиция продолжит выполнять свои задачи столь же беспристрастно, нейтрально и высокопрофессионально», — сказала Фезер.

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