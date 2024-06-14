У Німеччині змінили всі правила, дозволивши поліції вболівати за національну збірну з футболу

У Німеччині призупинили заборону з міркувань нейтралітету.

У п'ятницю, 14 червня, у Німеччині розпочався чемпіонат Європи з футболу, під час якого 54 000 поліцейських охоронятимуть порядок. Згідно з чинними правилами, вони повинні зберігати нейтралітет під час виконання службових обов'язків і відкрито не святкувати перемогу тієї чи іншої збірної, передає Bild.

Крім того, є одне правило, згідно з яким правоохоронцям заборонено носити національний прапор.

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер вирішила змінити це. Вона видала особливий указ, який скасовує ці норми на час ЧЄ. Тепер на поліцейських машинах можна розміщувати чорно-червоно-золотий прапор, якщо це не ускладнює дорожній рух.

«Дозволено прикріплювати німецькі прапори до машин федеральної поліції під час чемпіонату Європи. Заборону з міркувань нейтралітету припинено. Звичайно, федеральна поліція продовжить виконувати свої завдання так само неупереджено, нейтрально та високопрофесійно», - сказала Фезер.

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