В Україні оновлять перелік об’єктів, які не підлягають відключенням електроенергії

Державна інспекція енергетичного нагляду проводить інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури, за результатами якої складуть оновлений список об'єктів, які не підлягатимуть відключенням. Про це повідомив очільник інспекції Руслан Слободян.
«Держенергонагляд спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню», - зазначив Слободян.
За його словами, це сприятиме більш справедливому розподілу електроенергії для споживачів, а завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти.
При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, можна приєднати до інших ліній.
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