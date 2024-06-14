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В Україні оновлять перелік об’єктів, які не підлягають відключенням електроенергії

14:07, 14 червня 2024
Держінспекція енергетичного нагляду проводить інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури.
В Україні оновлять перелік об’єктів, які не підлягають відключенням електроенергії
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Державна інспекція енергетичного нагляду проводить інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури, за результатами якої складуть оновлений список об'єктів, які не підлягатимуть відключенням. Про це повідомив очільник інспекції Руслан Слободян.

«Держенергонагляд спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню», - зазначив Слободян.

За його словами, це сприятиме більш справедливому розподілу електроенергії для споживачів, а завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти.

При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, можна приєднати до інших ліній.

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