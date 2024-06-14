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В Украине обновят перечень объектов, не подлежащих отключению электроэнергии

14:07, 14 июня 2024
Госинспекция энергетического надзора производит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры.
В Украине обновят перечень объектов, не подлежащих отключению электроэнергии
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Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список не подлежащих отключениям объектов. Об этом сообщил глава инспекции Руслан Слободян.

«Госэнергонадзор совместно с операторами системы распределения и военно-гражданскими администрациями осуществляют инвентаризацию подключений к электросетям объектов критически важной инфраструктуры. По результатам будет обновлен перечень объектов, не подлежащих обесточению», - отметил Слободян.

По его словам, это будет способствовать более справедливому распределению электроэнергии для потребителей, а задача инвентаризации состоит в том, чтобы разгрузить линии электропередачи, питающие важные объекты.

При этом потребителей, которые могут быть задействованы в графике почасовых отключений, можно присоединить к другим линиям.

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