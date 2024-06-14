В Украине обновят перечень объектов, не подлежащих отключению электроэнергии

Госинспекция энергетического надзора производит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры.

Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список не подлежащих отключениям объектов. Об этом сообщил глава инспекции Руслан Слободян.

«Госэнергонадзор совместно с операторами системы распределения и военно-гражданскими администрациями осуществляют инвентаризацию подключений к электросетям объектов критически важной инфраструктуры. По результатам будет обновлен перечень объектов, не подлежащих обесточению», - отметил Слободян.

По его словам, это будет способствовать более справедливому распределению электроэнергии для потребителей, а задача инвентаризации состоит в том, чтобы разгрузить линии электропередачи, питающие важные объекты.

При этом потребителей, которые могут быть задействованы в графике почасовых отключений, можно присоединить к другим линиям.

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