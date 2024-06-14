Первая страна НАТО будет инвестировать в производство украинского вооружения

Украина и Дания подписали меморандум о закупке украинского вооружения.

Источник фото: mil.gov.ua

Украина и Дания заключили важный документ, предусматривающий закупку вооружения и техники у производителей из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Меморандум был подписан министром обороны Украины Рустемом Умеровым и его датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном во время встречи в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Этот шаг стал первым в инвестировании государством-членом НАТО в производство украинского вооружения, что подчеркивает значение и потенциал украинской оборонной промышленности на международной арене.

«Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам», - отметил министр Рустем Умеров.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев подчеркнул, что подписание этого меморандума определяет процедуру финансирования, что будет способствовать более быстрому развитию сотрудничества между странами. Такой механизм также может быть реализован с другими партнерами.

В то же время с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен было подписано письмо о намерениях, устанавливающее рамки сотрудничества по поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса.

Эти шаги свидетельствуют о высоком доверии к украинским производителям и их способности обеспечивать высококачественную военную продукцию, подчеркнули представители украинского военного ведомства.

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