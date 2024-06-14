Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Первая страна НАТО будет инвестировать в производство украинского вооружения

13:15, 14 июня 2024
Украина и Дания подписали меморандум о закупке украинского вооружения.
Первая страна НАТО будет инвестировать в производство украинского вооружения
Источник фото: mil.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Дания заключили важный документ, предусматривающий закупку вооружения и техники у производителей из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Меморандум был подписан министром обороны Украины Рустемом Умеровым и его датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном во время встречи в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Этот шаг стал первым в инвестировании государством-членом НАТО в производство украинского вооружения, что подчеркивает значение и потенциал украинской оборонной промышленности на международной арене.

«Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам», - отметил министр Рустем Умеров.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев подчеркнул, что подписание этого меморандума определяет процедуру финансирования, что будет способствовать более быстрому развитию сотрудничества между странами. Такой механизм также может быть реализован с другими партнерами.

В то же время с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен было подписано письмо о намерениях, устанавливающее рамки сотрудничества по поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса.

Эти шаги свидетельствуют о высоком доверии к украинским производителям и их способности обеспечивать высококачественную военную продукцию, подчеркнули представители украинского военного ведомства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство определило, на какой срок предоставляется бронирование военнообязанным

Кабмин установил сроки действия отсрочки для военнообязанных, которые подлежат бронированию.

Назначение одноразового денежного пособия члену семьи умершего из-за COVID-19 медицинского работника – позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил полномочия Пенсионного фонда при решении вопроса о назначении одноразового пособия члену семьи медицинского работника в случае его смерти из-за COVID-19.

Верховный Суд высказался об условиях учета для госслужащего при назначении пенсии специального стажа, приобретенного после реформирования системы социального обеспечения

Условия учета стажа государственного служащего при назначении пенсии – позиция Верховного Суда.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект о возобновлении в звании военнослужащих, лишенных их в прошлом в дисциплинарном порядке

Законопроект разработан с целью восстановления в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое исполнение служебных обязанностей и боевых задач.

Профессия судьи теряет свою популярность, нужно исправлять ситуацию – Станислав Кравченко

Искать претендентов на должности судей первой и апелляционной инстанции становится все сложнее.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    заступник голови Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя