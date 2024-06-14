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Ежемесячная прибавка к пенсии за донорство крови: что важно знать

15:55, 14 июня 2024
Лица, имеющие статус Почетного донора Украины, имеют право на получение надбавки к пенсии в размере 10% утвержденного прожиточного минимума.
Ежемесячная прибавка к пенсии за донорство крови: что важно знать
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило вопрос ежемесячной надбавки к пенсии за донорство крови и ее компонентов.

Лица, имеющие статус Почетного донора Украины, имеют право на получение надбавки к пенсии в размере 10 процентов утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц (ст. 21 Закона Украины от 30.09.2020 № 931-IX «О безопасности и качестве донорской» крови и компонентов крови»).

Статус Почетного донора Украины приобретают доноры, безвозмездно осуществившие донацию:

- крови в суммарном количестве, равном 40 максимально допустимым дозам,

- или плазмы крови в суммарном количестве, равном 60 максимально допустимым дозам, заготовленным методом афереза,

- или 40 максимально допустимым дозам клеток крови, заготовленных методом афереза ​​(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) независимо от времени осуществления таких донаций.

Таким лицам выдается удостоверение и вручается нагрудный знак «Почетный донор Украины» в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины. Право на прибавку имеют также граждане Украины, награжденные знаком «Почетный донор СССР».

Для назначения дополнительных выплат необходимо предоставить следующие документы:

- заявление о назначении надбавки;

- паспорт гражданина Украины/документ, удостоверяющий личность;

- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

- документы о награждении нагрудным знаком Почетный донор Украины / Почетный донор СССР.

Документ о награждении знаком «Почетный донор Украины» можно добавить в пенсионное дело в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины.

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