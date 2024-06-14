Какая процедура блокировки квалифицированного сертификата: разъяснение

Пользователь ЭЦП имеет право по собственному желанию осуществить блокировку квалифицированного сертификата.

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Великомихайловское ГНИ Главного управления ГНС в Одесской области разъяснило особенности процедуры блокировки квалифицированного сертификата.

Так, пользователь имеет право по собственному желанию осуществить блокировку квалифицированного сертификата. Под блокировкой квалифицированного сертификата понимается временная приостановка квалифицированного сертификата сроком до 30 календарных дней.

После блокировки квалифицированного сертификата клиент может в течение 30 календарных дней восстановить срок действия квалифицированного сертификата. Блокированный квалифицированный сертификат будет автоматически отменен Квалифицированным поставщиком ЭДУ Государственной налоговой службы Украины, если в течение указанного срока клиент не восстановит его силу.

Блокировка квалифицированного сертификата по электронному запросу

Блокировка квалифицированного сертификата по электронному запросу не требует оформления бумажных документов и посещения обособленного пункта регистрации Квалифицированного передатчика ЭДУ Государственной налоговой службы Украины.

Указанная процедура осуществляется круглосуточно с помощью квалифицированного средства электронной подписи или печати «ІІТ Пользователь ЦСК-1» и личного ключа пользователя.

Процедура блокировки собственного квалифицированного сертификата по электронному запросу приведена в пп. 5.10. п. 5 Руководства пользователя «ІІТ Пользователь ЦСК-1» и «Видеоинструкции по блокированию квалифицированных сертификатов по электронному запросу».

Информирование подписчика о блокировке производится в режиме реального времени.

Блокировка квалифицированного сертификата по заявлению в письменной форме

Письменное заявление подается к Квалифицированному передатчику ЭДУ Государственной налоговой службы Украины по установленной форме.

Подача заявления на блокирование квалифицированного сертификата осуществляется только в течение рабочего дня Квалифицированного передатчика ЭДУ Государственной налоговой службы Украины.

Обработка такого заявления и информирование клиента производится в течение двух часов с момента получения заявления.

Законность обращения устанавливается при условии личного присутствия пользователя по паспорту гражданина Украины или по другим документам, которые делают невозможным возникновение каких-либо сомнений в лице, в соответствии с законодательством о Едином государственном демографическом реестре и о документах, удостоверяющих личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица.

При подаче заявления ответственным лицом также предоставляется соответствующим образом заверенная копия приказа о назначении такого лица.

Документы, которые были основанием для блокирования квалифицированного сертификата, фиксируются и хранятся у Квалифицированного передатчика ЭДУ Государственной налоговой службы Украины.

Прилагается, что отметка об удостоверении копии документа состоит из слов «Согласно оригиналу», названия должности сотрудника ответственного за изготовление, удостоверение и выдачу копий, его личной подписи, инициалов и фамилии, даты удостоверения и скрепляется оттиском печати (при наличии).

Блокировка квалифицированного сертификата в телефонном режиме

Заявление в устной форме подается пользователем к Квалифицированному передатчику ЭДУ Государственной налоговой службы Украины средствами телефонной связи по номеру (044) 284-00-10, при этом пользователь должен сообщить администратору регистрации следующую информацию:

идентификационные данные владельца и серийный номер квалифицированного сертификата;

ключевую фразу голосовой аутентификации.

Заявление в устной форме принимается только в случае положительной аутентификации (совпадения голосовой фразы и идентификационных данных Пользователя с информацией в реестре Пользователей).

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